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Харден повторил необычные достижение Стива Блэйка 10-летней давности в НБА

Харден повторил необычные достижение Стива Блэйка 10-летней давности в НБА
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», в котором его команда одержала победу со счётом 112:102.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Харден, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 14 очков (4 из 10 с игры, где 4 из 10 — трёхочковые), 11 подборов, 10 результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+4».

Видео можно посмотреть на канале LA Clippers в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что 34-летний баскетболист стал вторым игроком в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл без единого двухочкового попадания с игры. Ранее это удавалось разыгрывающему Стиву Блэйку в 2014 году, будучи игроком «Лос-Анджелес Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 102
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 22, Леонард - 19, Пауэлл - 18, Зубац - 16, Харден - 14, Хиланд - 10, Мэнн - 7, Тайс - 6, Бостон, Коффи, Миллер, Такер, Браун, Мун, Пламли
Чикаго Буллз: Дерозан - 24, Вучевич - 22, Уайт - 19, Досунму - 13, Карузо - 9, Крэйг - 6, Битим - 6, Драммонд - 3, Картер, Филлипс, Терри, Тэйлор
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Новости. Баскетбол
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