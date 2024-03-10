Харден повторил необычные достижение Стива Блэйка 10-летней давности в НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», в котором его команда одержала победу со счётом 112:102.

Харден, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 14 очков (4 из 10 с игры, где 4 из 10 — трёхочковые), 11 подборов, 10 результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+4».

Видео можно посмотреть на канале LA Clippers в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что 34-летний баскетболист стал вторым игроком в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл без единого двухочкового попадания с игры. Ранее это удавалось разыгрывающему Стиву Блэйку в 2014 году, будучи игроком «Лос-Анджелес Лейкерс».