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Видеообзор матча «Парма» — УНИКС в Единой лиге

Видеообзор матча «Парма» — УНИКС в Единой лиге
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Вчера, 9 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором пермская «Парма» принимала казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала у себя в социальных сетях видеообзор встречи, победу в которой со счётом 82:80 одержали хозяева.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Самым результативным игроком матча стал игрок УНИКСа Ненад Димитриевич — на его счету 24 очка, три подбора, четыре передачи.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Би Джей Джонсон (20 очков, пять подборов, один ассист) и Си Джей Брайс (20 очков, четыре подбора, один ассист).

Единая лига ВТБ . Группа А
09 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
82 : 80
УНИКС
Казань
Парма: Брайс - 20, Джонсон - 20, Ильницкий - 18, Абдулбасиров - 9, Платунов - 8, Соломон - 5, Риз - 2, Халтурин, Морозов, Тучков, Чебуркин, Фирсов
УНИКС: Димитриевич - 24, Рейнольдс - 12, Найт - 10, Бако - 10, Грин - 9, Лабери - 8, Зайцев - 7, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Одиноков, Лазарев
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