Видеообзор матча «Парма» — УНИКС в Единой лиге

Вчера, 9 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором пермская «Парма» принимала казанский УНИКС.

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала у себя в социальных сетях видеообзор встречи, победу в которой со счётом 82:80 одержали хозяева.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Самым результативным игроком матча стал игрок УНИКСа Ненад Димитриевич — на его счету 24 очка, три подбора, четыре передачи.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Би Джей Джонсон (20 очков, пять подборов, один ассист) и Си Джей Брайс (20 очков, четыре подбора, один ассист).