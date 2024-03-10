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Захаров — о «Енисее»: в этом сезоне клуб нацелен на развитие молодых русских игроков

Захаров — о «Енисее»: в этом сезоне клуб нацелен на развитие молодых русских игроков
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Атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Денис Захаров высказался в преддверии матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Отметим, что Захаров выступал за «Енисей» с 2017 по 2020 год.

Единая лига ВТБ . Группа А
10 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Енисей
Красноярский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Многое в составе [«Енисея»] и в тренерском штабе изменилось с тех пор, как я ушёл. В этом сезоне клуб нацелен на развитие молодых русских игроков, также они подписали качественных легионеров. За счёт этого хорошо выступают, вошли в топ-6. И показывают хорошую игру на протяжении всего чемпионата.

У них есть несколько лидеров, в том числе и Мартин, и Хопкинс, и русские ребята хорошо помогают. Видна тренерская идея, которой все придерживаются. Поэтому не всё держится на одном-двух игроках. Даже если Ксэвьер не набирает 30 очков, они могут выигрывать и показывать качественный баскетбол», — цитирует Захарова официальный сайт «Зенита».

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Как минимум два интересных матча! «Локо» сыграет с ЦСКА, а «Зенит» — с «Енисеем». LIVE
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