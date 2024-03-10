Захаров — о «Енисее»: в этом сезоне клуб нацелен на развитие молодых русских игроков

Атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Денис Захаров высказался в преддверии матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Отметим, что Захаров выступал за «Енисей» с 2017 по 2020 год.

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 10 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Енисей Красноярский край Кто победит в основное время? П1 X П2

«Многое в составе [«Енисея»] и в тренерском штабе изменилось с тех пор, как я ушёл. В этом сезоне клуб нацелен на развитие молодых русских игроков, также они подписали качественных легионеров. За счёт этого хорошо выступают, вошли в топ-6. И показывают хорошую игру на протяжении всего чемпионата.

У них есть несколько лидеров, в том числе и Мартин, и Хопкинс, и русские ребята хорошо помогают. Видна тренерская идея, которой все придерживаются. Поэтому не всё держится на одном-двух игроках. Даже если Ксэвьер не набирает 30 очков, они могут выигрывать и показывать качественный баскетбол», — цитирует Захарова официальный сайт «Зенита».