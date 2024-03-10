Владислав Голдин оформил дабл-дабл в студенческой лиге США

Российский форвард Владислав Голдин, выступающий в студенческой баскетбольной лиге в США, сделал дабл-дабл в матче регулярного чемпионата и помог своей команде одержать победу.

Минувшей ночью команда Голдина «Флорида Атлетик» встречалась с «Мемфис Тайгерс» в последнем матче регулярки и одержала победу со счётом 92:84. На счету российского баскетболиста 21 очко, 12 подборов и 2 блок-шота.

Следующим этапом для «Флориды» станет плей-офф конференции, в котором команда уже перескочила через первый раунд. Он пройдёт с 13 по 17 марта.

Россиянин выступает в студенческих чемпионатах в США с 2020 года. До этого баскетболист играл за московский ЦСКА (вторую и юниорскую команды). В текущем сезоне Голдин провёл 30 матчей, набирая в среднем по 15 очков за игру. В марте этого года он был признан лучшим игроком недели в своей конференции NCAA.