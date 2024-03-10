«Они будут злыми и агрессивными». Секулич — о предстоящей игре с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич рассказал о настрое команды на предстоящую игру с ЦСКА в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Главное — не терять концентрацию. ЦСКА приедет после четырёх поражений подряд — это серия, которую они очень сильно хотят прервать. И они наверняка выйдут очень злыми и агрессивными. Поэтому нам надо с первых секунд не терять голову и оставаться сфокусированными. Времени на восстановление всегда так мало… Но я очень ценю, как все в клубе максимально стараются помочь нам подготовиться к этой игре наилучшим образом. Каждый матч — это новая история.

На мой взгляд, на выезде мы хорошо сыграли не только против «Енисея», но и против УНИКСа. Да, в Казани выиграть не удалось, но мы показывали правильный баскетбол, особенно во второй половине. В тот раз нам не хватило точности и — немного — удачи. И уже в Красноярске мы поняли, как нам надо играть, как реагировать на то или иное построение защиты соперника. То, что мы показали против «Енисея» после большого перерыва, надо развивать и дальше, в матче против ЦСКА», — приводит слова Секулича пресс-служба клуба.

10 марта состоится матч между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». В таблице группы А «Локо» находятся на четвёртой строчке, а их соперник — на второй.