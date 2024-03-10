Пирс — о суперкоманде в «Бостоне»: вообще-то это не я звонил Гарнетту или Аллену

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс высказался об образовании в «Бостоне» суперкоманды, в которой выступали, помимо Пирса, Рэй Аллен и Кевин Гарнетт.

«Вообще-то это не я звонил Кевину Гарнетту или Рэю Аллену — будто мы должны играть вместе. Это случилось, так как работала верхушка. Это всё, что делал Дэнни Эйндж, роясь в своей сумке.

Владельцы поняли, что им нужно делать. Они пришли ко мне так, как будто хотели, чтобы я остался надолго, и они хотели построить вокруг меня победную среду, чтобы впоследствии выиграть чемпионат», — сказал Пирс во время подкаста The Truth Lounge.

Пол Пирс потренировался на базе «Бостона»: