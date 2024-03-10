«Автодор» обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги

В Саратове закончился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местной командой «Автодор» и «Нижним Новгородом». Со счётом 81:74 победу одержали хозяева паркета.

Ярче всех в составе победителей сыграл атакующий защитник Малик Ньюмэн, записав себе в актив 20 очков. В нижегородском клубе самым результативным игроком стал разыгрывающий Владислав Близнюк, на его счету 21 очко. Также отметился тяжёлый форвард Александр Чадов, набравший 19 очков.

Саратовский клуб расположился на третьей строчке турнирной таблицы в группе Б. Для него эта победа стала шестой подряд. У команды из Нижнего Новгорода, наоборот, прервалась успешная серия их трёх матчей. Сейчас она занимает седьмое место в группе Б.