Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Енисей. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги, прервав историческую серию поражений

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги, прервав историческую серию поражений
Комментарии

Московский ЦСКА одержал непростую победу над краснодарским «Локомотивом-Кубанью» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 82:96 в пользу столичного клуба.

Единая лига ВТБ . Группа А
10 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 96
ОТ
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Ндур, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Ведищев, Сычков, Емченко
ЦСКА: Джекири, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Хэнлан, Карданахишвили, М'Бай, Клюев, Курбанов

Игроками ЦСКА, набравшими наибольшее количество очков, стали защитник Тримбл Мело (26) и тяжёлый форвард Амат М'Бай (21). В составе соперников отличились форвард Окаро Уайт, в его активе 19 результативных баллов. Также у «Локо» отметились лёгкий форвард, вернувшийся сегодня в состав, Девон Акун-Пёрселл и центровой Андрей Мартюк, они набрали 13 очков.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android