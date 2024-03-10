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«Зенит» в двойном овертайме оказался сильнее «Енисея» в Единой лиге

«Зенит» в двойном овертайме оказался сильнее «Енисея» в Единой лиге
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На стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Зенитом» и красноярским «Енисеем». Встречу обслуживала бригада арбитров в составе Алексея Давыдова, Андрея Шарапы и Сергея Негириева. Счёт встречи — 98:91 (ОТ) в пользу хозяев.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал Трент Фрейзер, который записал в свой актив 25 очков. В составе красноярцев наилучшую результативность продемонстрировал Джеремайя Мартин — 21 очко. Стоит отметить и Ксэвьера Ратэн-Мэйса, на счету которого 17 очков.

После 30 игр регулярного чемпионата клуб из Санкт-Петербурга расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы «А», заработав 51 очко. «Енисей» идёт третьим — 46.

Единая лига ВТБ . Группа А
10 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
98 : 91
ОТ
Енисей
Красноярский край
Зенит: Фрейзер - 23, Курич - 19, Эртель - 16, Хантер - 11, Торопов - 4, Морман - 3, Захаров - 2, Жбанов - 2, Клименко - 2, Зубков - 2, Карасёв, Вольхин
Енисей: Ратэн-Мэйс - 17, Мартин - 16, Сонько - 12, Балашов - 10, Бич - 8, Карпенко - 7, Долинин - 6, Хопкинс - 5, Топтунов, Лобарев, Белянков, Загретдинов
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Новости. Баскетбол
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