«Зенит» в двойном овертайме оказался сильнее «Енисея» в Единой лиге

На стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Зенитом» и красноярским «Енисеем». Встречу обслуживала бригада арбитров в составе Алексея Давыдова, Андрея Шарапы и Сергея Негириева. Счёт встречи — 98:91 (ОТ) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал Трент Фрейзер, который записал в свой актив 25 очков. В составе красноярцев наилучшую результативность продемонстрировал Джеремайя Мартин — 21 очко. Стоит отметить и Ксэвьера Ратэн-Мэйса, на счету которого 17 очков.

После 30 игр регулярного чемпионата клуб из Санкт-Петербурга расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы «А», заработав 51 очко. «Енисей» идёт третьим — 46.