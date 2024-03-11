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Руди Гобер получил штраф от НБА в размере $ 100 000

Руди Гобер получил штраф от НБА в размере $ 100 000
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) на $ 100 000 за свои критические высказывания в адрес судей после матча регулярного сезона с «Кливленд Кавальерс» (104:113 ОТ), который состоялся в субботу, 9 марта. Об сообщает официальный сайт лиги.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Отметим, во время той встречи Гобер продемонстрировал жест, который означал, что судьи матча были подкуплены. После этого Гобер получил уже шестое персональное замечание. Как итог, французский баскетболист был вынужден досрочно завершить игру. При этом центровой не смог помочь своей команде в дополнительном времени.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Я приму технический фол, но не думаю, что это повредит нашей команде. Я знаю, что ставки в азартных играх и прочее всё больше и больше становятся частью игры, но так не должно быть. Мой поступок, вероятно, был верным, но на сегодняшней игре было не то время, чтобы демонстрировать такой жест. Это стоило моей команде игры, и это был незрелый поступок», — сказал Гобер после матча.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
113 : 104
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 34, Аллен - 33, Ньянг - 16, ЛеВерт - 15, Окоро - 9, Меррилл - 6, Джером, Портер, Мобли, Бейтс, Джонс, Уэйд
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 34, Эдвардс - 19, Макдэниелс - 13, Андерсон - 10, Конли - 9, Гобер - 7, Уоррен - 6, Александер-Уолкер - 4, Маклафлин - 2, Мур, Майнотт, Никс, Гарза
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Новости. Баскетбол
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