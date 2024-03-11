Дабл-дабл Дэвиса и 29 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Миннесоту»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Миннесота Тимбервулвз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 120:109.

Баскетболисты «Лейкерс» создали небольшой задел в первой четверти, выиграв с разницей в четыре очка. Вторую четверть уже выиграли гости, сократив отставание от калифорнийской команды до одного пункта. В третьей четверти баскетболисты «Тимбервулвз» вышли вперёд на одно очко и ушли на перерыв перед финальной 12-минуткой лидерами. Последняя четверть осталась за хозяевами, которые подвели итог — «+11».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Лейкерс» стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, набравший 29 очков, сделавший восемь подборов и девять передач. Центровой хозяев Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 27 очков, 25 подборов и пять передач. В составе гостей лучшим был американский защитник Энтони Эдвардс, который набрал 25 очков, сделал семь подборов и семь передач. Центровой «Миннесоты» Наз Рид набрал 25 очков, пять подборов и три передачи.