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Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота Тимбервулвз 120:109, как сыграли, победил Лос-Анджелес, результат матча НБА 11 марта

Дабл-дабл Дэвиса и 29 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Миннесоту»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Миннесота Тимбервулвз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 120:109.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Баскетболисты «Лейкерс» создали небольшой задел в первой четверти, выиграв с разницей в четыре очка. Вторую четверть уже выиграли гости, сократив отставание от калифорнийской команды до одного пункта. В третьей четверти баскетболисты «Тимбервулвз» вышли вперёд на одно очко и ушли на перерыв перед финальной 12-минуткой лидерами. Последняя четверть осталась за хозяевами, которые подвели итог — «+11».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Лейкерс» стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, набравший 29 очков, сделавший восемь подборов и девять передач. Центровой хозяев Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 27 очков, 25 подборов и пять передач. В составе гостей лучшим был американский защитник Энтони Эдвардс, который набрал 25 очков, сделал семь подборов и семь передач. Центровой «Миннесоты» Наз Рид набрал 25 очков, пять подборов и три передачи.

НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Дэвис - 27, Ривз - 19, Хатимура - 15, Расселл - 13, Хэйс - 9, Принс - 6, Кристи - 2, Худ-Скифино, Мэйс, Джайлс, Льюис, Динвидди
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 25, Рид - 25, Александер-Уолкер - 15, Маклафлин - 12, Макдэниелс - 10, Конли - 9, Гарза - 9, Уоррен - 4, Андерсон, Мур, Майнотт, Никс, Гобер
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Новости. Баскетбол
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