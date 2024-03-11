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Энтони Дэвис стал автором уникальной статистической линейки в истории НБА

Энтони Дэвис стал автором уникальной статистической линейки в истории НБА
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу со счётом 120:109.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Дэвис, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 27 очков (9 из 17 с игры, 9 из 13 — штрафные), 25 подборов, семь перехватов, пять результативных передач и три блок-шота. Показатель «плюс-минус» тяжёлого форварда по итогам встречи составил «+15».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таким образом, 31-летний баскетболист стал первым игроком в истории лиги, которому в конкретной игре удалось оформить подобную статистическую линейку. Отметим, что в среднем за сезон у бигмена 24,8 очка, 12,5 подбора и 3,6 результативной передачи.

НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Дэвис - 27, Ривз - 19, Хатимура - 15, Расселл - 13, Хэйс - 9, Принс - 6, Кристи - 2, Худ-Скифино, Мэйс, Джайлс, Льюис, Динвидди
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 25, Рид - 25, Александер-Уолкер - 15, Маклафлин - 12, Макдэниелс - 10, Конли - 9, Гарза - 9, Уоррен - 4, Андерсон, Мур, Майнотт, Никс, Гобер
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