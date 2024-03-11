Энтони Дэвис стал автором уникальной статистической линейки в истории НБА

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу со счётом 120:109.

Дэвис, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 27 очков (9 из 17 с игры, 9 из 13 — штрафные), 25 подборов, семь перехватов, пять результативных передач и три блок-шота. Показатель «плюс-минус» тяжёлого форварда по итогам встречи составил «+15».

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Таким образом, 31-летний баскетболист стал первым игроком в истории лиги, которому в конкретной игре удалось оформить подобную статистическую линейку. Отметим, что в среднем за сезон у бигмена 24,8 очка, 12,5 подбора и 3,6 результативной передачи.