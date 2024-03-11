В ночь с 10 на 11 марта мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 11 марта

«Сакраменто Кингз» — «Хьюстон Рокетс» — 104:112.

«Майами Хит» — «Вашингтон Уизардс» — 108:110.

«Орландо Мэджик» — «Индиана Пэйсерс» — 97:111.

«Атланта Хоукс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 103:116.

«Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» — 101:120.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз» — 124:93.

«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» — 73:79.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» 120:109.

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис стал первым игроком в истории лиги, которому в конкретной игре удалось оформить 27 очков (9 из 17 с игры, 9 из 13 — штрафные), 25 подборов, семь перехватов, пять результативных передач и три блок-шота. Показатель «плюс-минус» тяжёлого форварда по итогам встречи составил «+15».