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Все результаты игрового дня НБА 11 марта

Все результаты игрового дня НБА 11 марта
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В ночь с 10 на 11 марта мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 11 марта

«Сакраменто Кингз» — «Хьюстон Рокетс» — 104:112.
«Майами Хит» — «Вашингтон Уизардс» — 108:110.
«Орландо Мэджик» — «Индиана Пэйсерс» — 97:111.
«Атланта Хоукс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 103:116.
«Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» — 101:120.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз» — 124:93.
«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» — 73:79.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» 120:109.

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис стал первым игроком в истории лиги, которому в конкретной игре удалось оформить 27 очков (9 из 17 с игры, 9 из 13 — штрафные), 25 подборов, семь перехватов, пять результативных передач и три блок-шота. Показатель «плюс-минус» тяжёлого форварда по итогам встречи составил «+15».

НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
104 : 112
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сакраменто Кингз: Сабонис - 25, Монк - 20, Фокс - 18, Мюррэй - 13, Митчелл - 8, Хаертер - 6, Барнс - 5, Лайлз - 5, Лень - 4, Макги, Дуарте, Джонс, Эдвардс, Эллис
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 22, Грин - 19, Шенгюн - 14, Томпсон - 13, Уитмор - 10, Брукс - 10, Смит II - 10, Ландейл - 9, Грин - 5, Холидей, Тэйт, Уильямс, Баллок, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
108 : 110
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Батлер - 23, Розир - 16, Адебайо - 16, Робинсон - 16, Мартин - 11, Йович - 10, Миллз - 7, Жакез-мл. - 6, Хайсмит - 3, Райт, Суидер, Робинсон, Брайант
Вашингтон Уизардс: Кузма - 32, Кисперт - 22, Авдия - 16, Джонс - 12, Кулибали - 11, Болдуин Мл. - 8, Пул - 6, Оморуи - 2, Дэвис - 1, Бернард, Хэмптон, Гилл, Шамет, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
97 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Орландо Мэджик: Банкеро - 19, Энтони - 16, Вагнер - 13, Картер - 13, Инглс - 11, Айзек - 9, Вагнер - 9, Харрис - 5, Блэк - 2, Хьюстан, Океке, Скофилд, Битадзе
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 20, Сиакам - 20, Топпин - 17, Макконнелл - 17, Несмит - 16, Тёрнер - 12, Джексон - 7, Шиппард - 2, Нембард, Уокер, Браун, Джонсон, Смит
НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
103 : 116
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Атланта Хоукс: Богданович - 25, Мюррей - 23, Капела - 18, Бей - 14, Хантер - 12, Фернанду - 6, Крейчи - 3, Мэтьюз - 2, Форрест, Бафкин, Уиндлер, Мэттьюз
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 28, Уильямсон - 27, Макколлум - 20, Нэнс - 10, Джонс - 7, Маршалл - 7, Ингрэм - 7, Альварадо - 6, Валанчюнас - 4, Хоукинс, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
101 : 120
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Ньянг - 20, Аллен - 15, Гарлэнд - 14, Портер - 13, Окоро - 11, Джонс - 8, Бейтс - 7, ЛеВерт - 6, Меррилл - 5, Мобли - 2, Джером, Нэнс
Бруклин Нетс: Томас - 29, Бриджес - 25, Шрёдер - 17, Клэкстон - 16, Финни-Смит - 11, Смит - 7, Уилсон - 7, Уокер - 4, Шарп - 4, Уотфорд, Бэйтс-Диоп, Клауни
НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 02:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
124 : 93
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 23, Уоллес - 22, Гидди - 16, Дорт - 14, Холмгрен - 8, Уильямс - 7, Джо - 7, Уотерс III - 6, Уильямс - 5, Хэйворд - 5, Уильямс - 5, Уиггинс - 4, Бийомбо - 2, Дженг, Мускала
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 30, Джексон - 16, Ларэвиа - 13, Стивенс - 9, Альдама - 7, Jarreau - 7, Габриэль - 6, Кеннард - 3, Джемисон - 2, Уильямс Мл., Уильямс, Кончар
НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
73 : 79
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Брансон - 19, Дивинченцо - 15, Богданович - 10, Харт - 9, Ачиува - 8, Бёркс - 5, Симс - 4, Хартенштайн - 3, Макбрайд, Ануноби, Милтон, Робинсон
Филадельфия Сиксерс: Убре - 18, Хилд - 16, Рид - 13, Харрис - 11, Лоури - 8, Пэйн - 7, Бамба - 4, Мартин - 2, Даутин, Каунсил, Смит, Батюм
НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Дэвис - 27, Ривз - 19, Хатимура - 15, Расселл - 13, Хэйс - 9, Принс - 6, Кристи - 2, Худ-Скифино, Мэйс, Джайлс, Льюис, Динвидди
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 25, Рид - 25, Александер-Уолкер - 15, Маклафлин - 12, Макдэниелс - 10, Конли - 9, Гарза - 9, Уоррен - 4, Андерсон, Мур, Майнотт, Никс, Гобер
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