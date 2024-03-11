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Видеообзор матча «Автодор» — «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге

Видеообзор матча «Автодор» — «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге
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Вчера, 10 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором саратовский «Автодор» встречался с «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали хозяева паркета со счётом 81:74.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Владислав Близнюк. В составе «Автодора» отметился защитник Малик Ньюмэн, который записал на свой счёт 20 очков.

На данный момент «Автодор» занимает третье место в группе «Б» второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги. Нижегородский клуб же, в свою очередь, расположился на предпоследней, седьмой строчке чемпионата.

Единая лига ВТБ . Группа Б
10 марта 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
81 : 74
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Автодор: Ньюмэн - 20, Мавра - 16, Хэммондс - 13, Беслач - 11, Гаррет - 9, Торнвелл - 8, Халдеев - 2, Фридзон - 2, Пранаускис, Наумов, Петенев, Фёдоров
Пари Нижний Новгород: Близнюк - 21, Чадов - 19, Ганькевич - 13, Смит - 8, Стребков - 7, Понкрашов - 3, Бабурин - 2, Беленицкий - 1, Новакович, Гафуров, Зоткин
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