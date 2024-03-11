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Видеообзор матча «Локомотив-Кубань» — ЦСКА в Единой лиге

Видеообзор матча «Локомотив-Кубань» — ЦСКА в Единой лиге
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Вчера, 10 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором краснодарский «Локомотив-Кубань» встречался с московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали гости со счётом 96:82 в овертайме.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, который набрал 26 очков. В составе хозяев из Краснодара отличился форвард Окаро Уайт, записавший на свой счёт 19 очков.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице группы «А» второго этапа Единой лиги, уступая лишь казанскому УНИКСу по дополнительным показателям. «Локомотив-Кубань» расположился на четвёртой строчке.

Единая лига ВТБ . Группа А
10 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 96
ОТ
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Уайт - 19, Акун-Пёрселл - 13, Мартюк - 13, Бэрфорд - 11, Ндур - 6, Емченко - 6, Елатонцев - 5, Узинский - 5, Щербенев - 2, Темиров - 2, Ведищев, Сычков
ЦСКА: Тримбл - 26, М'Бай - 21, Жан-Шарль - 14, Астапкович - 11, Курбанов - 10, Джекири - 7, Антонов - 4, Хэнлан - 3, Ухов, Руженцев, Карданахишвили, Клюев
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