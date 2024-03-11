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Форвард «Енисея» Сонько подвёл итоги матча с «Зенитом» в Единой лиге

Форвард «Енисея» Сонько подвёл итоги матча с «Зенитом» в Единой лиге
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Лёгкий форвард красноярского «Енисея» Дмитрий Сонько подвёл итоги матча с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Первая половина у нас пошла не совсем как мы планировали, допустили много ошибок. Но в перерыве поговорили, обсудили. Тренер дал нам установку, что нужно продолжать делать свое дело, стараться, и все у нас получится. Но в концовке допустили те же ошибки, которые привели к такому результату.

Во время последних штрафных думал, как на тренировке: просто забить каждый бросок и все. Небольшое волнение присутствовало, но после первого забитого все ушло на нет», — приводит слова Сонько пресс-служба «Енисея».

Напомним, «Енисей» проиграл «Зениту» со счётом 91:98 в овертайме. Сонько за 35 минут на паркете набрал 12 очков, сделал четыре подбора и отдал одну результативную передачу. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий клуба из Санкт-Петербурга Трент Фрейзер, который набрал 23 очка.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в группе «А», а «Енисей» замыкает турнирную таблицу, находясь на шестой строчке.

Единая лига ВТБ . Группа А
10 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
98 : 91
ОТ
Енисей
Красноярский край
Зенит: Фрейзер - 23, Курич - 19, Эртель - 16, Хантер - 11, Торопов - 4, Морман - 3, Захаров - 2, Жбанов - 2, Клименко - 2, Зубков - 2, Карасёв, Вольхин
Енисей: Ратэн-Мэйс - 17, Мартин - 16, Сонько - 12, Балашов - 10, Бич - 8, Карпенко - 7, Долинин - 6, Хопкинс - 5, Топтунов, Лобарев, Белянков, Загретдинов
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