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Представлена информация о Шенгюне, покинувшем площадку на инвалидной коляске

Представлена информация о Шенгюне, покинувшем площадку на инвалидной коляске
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Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн пройдёт МРТ на правом колене и лодыжке. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски, сославшись на источники, знакомые с ситуацией.

Напомним, Шенгюн получил травму во время недавнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сакраменто Кингз» (112:104). На заключительной минуте встречи Алперен в попытке остановить быстрый рывок соперника, попытался заблокировать бросок тяжёлого форварда «Сакраменто» Домантаса Сабониса. В итоге неудачно приземлился и получил травму ноги.

В следующем туре регулярного чемпионата «Рокетс» на выезде сыграют с «Сан-Антонио Спёрс». Матч состоится 13 марта и начнётся в 3:30 мск.

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Алперен Шенгюн покинул площадку на инвалидной коляске после жуткой травмы
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