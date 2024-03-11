Док Риверс: Лиллард и Адетокунбо – всегда комбинация, не рассматриваю их по отдельности

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс высказался об игре лидеров своей команды Дэмьена Лилларда и Янниса Адетокунбо в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс». «Бакс» победили со счётом 124:117. Лиллард и Адетокунбо набрали 35 и 34 очка соответственно.

«Они оба бескорыстны и играют на команду. Дэмьен и Яннис – это всегда комбинация. Я даже не рассматриваю их по отдельности. Именно их совместная работа рождает действия», — сказал Риверс во время пресс-конференции.

Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки:

Ранее Адетокунбо признался, что предпочитает смотреть матчи Евролиги вместо игр Национальной баскетбольной ассоциации.