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Дэвис отреагировал на победу в матче с «Миннесотой», где он установил рекорды НБА

Дэвис отреагировал на победу в матче с «Миннесотой», где он установил рекорды НБА
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал победу, одержанную в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (120:109).

«В первую очередь нужно защищаться. Ну и самое главное – нужно просто получать удовольствие. Когда мы это делаем, то у всех высокая уверенность в себе. Мы требуем друг от друга ответственного отношения к делу и просто играем правильно», — приводит слова Дэвиса у себя в социальных сетях журналист Майкл Корво.

Напомним, Дэвис в матче с «Миннесото» набрал 27 очков (9 из 17 с игры, 9 из 13 — штрафные), сделал 25 подборов, семь перехватов, отдал пять результативных передач и поставил три блок-шота. Ранее сообщалось, что он установил уникальное достижение в НБА и повторил давний рекорд Шакила О'Нила.

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