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Стало известно, когда Евролига может сделать объявление о сотрудничестве с Дубаем

Стало известно, когда Евролига может сделать объявление о сотрудничестве с Дубаем
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Объявление о начале сотрудничества Дубая и Евролиге может последовать в среду, 13 марта. Об этом информирует Eurohoops.

Сообщается, что большинство клубов-акционеров выступили с поддержкой нового участника из ближневосточной страны. По сведениям издания, только у двух команд были некоторые возражения. При этом отмечается, что изначально таких клубов было три. Принимая во внимание поддержку проекта большинством, генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас и президент Деян Бодирога также поддерживают желание Дубая стать частью Евролиги.

Лидер Евролиги «Реал» дома проиграл «Фенербахче»:

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Ранее на тему появления в Евролиге команды из ОАЭ высказался президент ЦСКА Андрей Ватутин.

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