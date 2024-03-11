Эдвардс чуть не забил невероятный слэм-данк через Дэвиса

Атакующий защитник «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс чуть было не исполнил впечатляющий слэм-данк через бигмена «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» одержали победу над «Миннесотой» со счётом 120:109. Дэвис в матче с «Миннесотой» набрал 27 очков (9 из 17 с игры, 9 из 13 — штрафные), сделал 25 подборов, семь перехватов, отдал пять результативных передач и поставил три блок-шота. Ранее сообщалось, что он установил уникальное достижение в НБА и повторил давний рекорд Шакила О'Нила.

На данный момент «Лейкерс» с Дэвисом в составе занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.