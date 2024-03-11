Домантас Сабонис выделил одного игрока из «Хьюстона»

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис похвалил навыки центрового «Хьюстон Рокетс» Апперена Шенгюна.

«Уровень мастерства становится все лучше и лучше. Они гораздо лучше играют благодаря ему. Он один из главных игроков в команде. Он отрабатывает свои навыки и делает команду лучше. Будет очень весело смотреть за ним в дальнейшем», – приводит слова Сабониса Sports Illustrated.

Напомним, «Сакраменто» на домашнем паркете обыграл «Хьюстон» со счётом 112:104.

В нынешнем сезоне 21-летний Алперен Шенгюн принял участие в 62 матчах, в среднем набирая 21,2 очка, делая 9,4 подбора и пять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 53,7, а трёхочковых — 29,7. На данный момент «Хьюстон» занимает 11-е место на Западе (29-35).

В матче с «Сакраменто» Шенгюн получил тяжёлую травму и покинул площадку на инвалидной коляске.