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«Олимпиакос» поздравил Лантимоса, чей фильм взял 4 «Оскара», и показал фото с Эммой Стоун

«Олимпиакос» поздравил Лантимоса, чей фильм взял 4 «Оскара», и показал фото с Эммой Стоун
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Баскетбольный клуб «Олимпиакос» поздравил греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса, чей фильм «Бедные-несчастные» получил четыре премии «Оскар». Кинолента Лантимоса была отмечена киноакадемиками в следующих номинациях: Лучшая женская роль (Эмма Стоун), Лучшая работа художника-постановщика, Лучшие костюмы и Лучший грим и причёски.

«Олимпиакос» поздравляет великого режиссёра Йоргоса Лантимоса, чей фильм «Бедные-несчастные» добился огромного успеха, получив в общей сложности четыре «Оскара», — говорится в сообщении греческой команды. Кроме того, пресс-служба «Олимпиакоса» показала фото с Лантимосом и Стоун, которые присутствовали на матче команды с «Монако» в плей-офф Евролиги 2022 года.

Фото: БК «Олимпиакос»

Фото: БК «Олимпиакос»

Фото: БК «Олимпиакос»

Евролига. «Олимпиакос» — «Виртус Болонья»:

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