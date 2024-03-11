«Баскония» выступила с заявлением насчёт падения прожектора на площадку

Вчера, 10 марта, в рамках турнира Евролиги состоялась игра между «Басконией» и «Барселоной». Во время тайм-аута, который взял Рохер Гримау, тренер «Барселоны», в четвёртой четверти, на площадку упал прожектор. В момент падения аппарата на площадке чирлидерши исполняли танец вместе с талисманом домашней команды, «Басконии». Никто из людей не пострадал, однако в связи с данным инцидентом хозяева площадки, «Баскония», объявили о начале служебного расследования, опубликовав заявление по итогам проверки.

«После первого анализа, проведённого экспертами, специализирующимися на установке аппаратуры, в конце матча, и второго анализа, проведённого рано утром, было установлено, что инцидент был вызван человеческой ошибкой со стороны одного из технических специалистов компании, ответственной за установку прожекторов. Как только ошибка была выявлена, «Баскония» запросила немедленную проверку всей системы, чтобы убедиться в правильном размещении всех источников света.

После этого расследования, тщательного анализа системы и проверки того, что все остальные элементы установлены надлежащим образом и соответствуют правилам техники безопасности, «Баскония» приняла решение расторгнуть свой контракт с поставщиком и оставляет за собой право подать соответствующий судебный иск»‎, — сказано в официальном пресс-релизе команды.