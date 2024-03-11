Войнаровски: Саддик Бей порвал крестообразную связку и выбыл до конца сезона

Лёгкий форвард «Атланты Хоукс» Саддик Бей разорвал левую крестообразную связку и выбыл до конца сезона регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает спортивный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Напомним, Саддик Бей был выбран на драфте 2020 года под 19-м номером командой «Бруклин Нетс». Впоследствии он был обменян в «Денвер Пистонс», где выступал начиная с 2020 по 2023 год. В феврале 2023 года он был обменян и перешёл в команду «Атланта Хоукс». В среднем он набирает 13,7 очка и совершает 6,5 подбора за игру. В последний раз он выходил на площадку сегодня, 11 марта, на игру с «Нью-Орлеан Пеликанс». Очная встреча завершилась победой «Пеликанс» со счётом 116:103.