«Мы хотим видеть это постоянно». Парсонс — о выступлении Дэвиса в игре с «Тимбервулвз»

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации Чендлер Парсонс впечатлён выступлением тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса в игре с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Это то, что мы все хотим видеть постоянно, потому что Энтони Дэвис способен делать это последовательно», — написал Парсонс в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня, 11 марта, Энтони Дэвис в очной встрече с командой «Миннесота Тимбервулвз» набрал 27 очков, 25 подборов, пять передач, семь перехватов и три блока-шота. Благодаря своему выступлению Энтони Дэвис стал первым игроком в истории НБА (речь идёт об истории начиная с сезона-1973/1974. До этого официальной статистики по подборам не было. — Прим. «Чемпионата»), которому удалось за одну игру набрать и 25 подборов, и семь перехватов.