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«Они приходят, играют, выигрывают и уходят». Главный тренер «Юты» сравнил Данкана и Йокича

«Они приходят, играют, выигрывают и уходят». Главный тренер «Юты» сравнил Данкана и Йокича
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Главный тренер команды «Юта Джаз» Уилл Харди сравнил между собой Тима Данкана и Николу Йокича.

«Я думаю прежде всего об их поведении, они оба не повелись на шумиху, блеск, гламур и всё то, что окружает наш бизнес. Они делают своё дело. Эти парни просто приходят, играют, выигрывают и уходят. Похоже, именно так они ведут свои дела. На площадке они также очень умно ведут себя, к тому же у них высококлассные навыки владения мячом за счёт отличных рук. И Тим, и Никола без усилий контролируют мяч, когда он у них есть. Есть много других вещей, которые я ещё не вспомнил и в которых они похожи. Эти парни выделяются на фоне других игроков», — приводит слова Харди портал Fadeawey World.

Напомним, Уилл Харди ранее тренировал Тима Данкана, когда был ассистентом главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» в 2015 году.

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