Форвард «Голден Стэйт» исполнил мощный данк с сопротивлением Виктора Вембаньямы

Сегодня, 12 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 112:102 в пользу гостевой команды.

В последнюю минуту матча тяжёлый форвард «Голден Стэйт» Трэйс Джексон-Дэвис стал автором эффектного момента, совершив проход в трёхсекундную зону и поставив сверху с сопротивлением и нарушением на себе правил центрового и новичка «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что на данный момент «Уорриорз» занимают в Западной конференции НБА общее 10-е место, имея в своём распоряжении 34 победы при 30 поражениях. «Спёрс», в свою очередь, находятся на 15-м месте с 14 победами при 51 поражении. «Шпоры» ранее потеряли теоретические шансы побороться за попадание в плей-офф.