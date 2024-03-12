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Форвард «Голден Стэйт» исполнил мощный данк с сопротивлением Виктора Вембаньямы

Форвард «Голден Стэйт» исполнил мощный данк с сопротивлением Виктора Вембаньямы
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Сегодня, 12 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 112:102 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
102 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Васселл - 17, Джонсон - 16, Коллинс - 10, Сохан - 9, Шампани - 9, Джонс - 6, Уэсли - 4, Брэнэм - 2, Барлоу - 2, Грэм, Мамукелашвили
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 22, Томпсон - 21, Пол - 19, Уиггинс - 16, Подзиемски - 14, Джексон-Дэвис - 13, Грин - 5, Муди - 2, Пэйтон II, Луни, Робинсон, Шарич, Киньонес

В последнюю минуту матча тяжёлый форвард «Голден Стэйт» Трэйс Джексон-Дэвис стал автором эффектного момента, совершив проход в трёхсекундную зону и поставив сверху с сопротивлением и нарушением на себе правил центрового и новичка «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что на данный момент «Уорриорз» занимают в Западной конференции НБА общее 10-е место, имея в своём распоряжении 34 победы при 30 поражениях. «Спёрс», в свою очередь, находятся на 15-м месте с 14 победами при 51 поражении. «Шпоры» ранее потеряли теоретические шансы побороться за попадание в плей-офф.

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