Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 12 марта

Во вторник, 12 марта, пройдёт игровой день в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будет сыгран один. Екатеринбургский «Уралмаш», возглавляемый Ростиславом Вергуном, примет на своей площадке московскую МБА.

17:15: «Уралмаш» — МБА

Единая лига ВТБ . Группа Б Единая лига ВТБ . Группа Б 12 марта 2024, вторник. 17:15 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался МБА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: «Уралмаш» (18-13) — первое место группы «Б»; МБА (10-21) — шестое место группы «Б».