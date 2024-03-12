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Уралмаш — МБА. Прямая трансляция
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Единая лига ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 12 марта 2024, во сколько начало, где смотреть, Уралмаш, МБА

Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 12 марта
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Во вторник, 12 марта, пройдёт игровой день в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будет сыгран один. Екатеринбургский «Уралмаш», возглавляемый Ростиславом Вергуном, примет на своей площадке московскую МБА.

17:15: «Уралмаш» — МБА

Единая лига ВТБ . Группа Б
12 марта 2024, вторник. 17:15 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
МБА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Уралмаш» (18-13) — первое место группы «Б»; МБА (10-21) — шестое место группы «Б».

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