53 очка Брауна и Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Портленд»

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Сегодня, 12 марта, в Портленде состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали победу со счётом 121:99.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бостона» Джейлен Браун. На его счету 27 очков, шесть подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде Джейсон Тейтум отметился 26 очками, пятью подборами и восемью передачами.

Самым результативным в составе «Портленда» стал центровой Деандре Эйтон. Он набрал 22 очка, сделал 15 подборов и отдал одну передачу. Форвард Джериан Грант отметился 14 очками, двумя подборами и двумя передачами.

После 64 матчей «Бостон» лидирует в Восточной конференции с 50 победами и 14 поражениями. «Портленд» занимает 14-е место в Западной конференции с 18 победами в 64 матчах.