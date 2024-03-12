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53 очка Брауна и Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Портленд»

53 очка Брауна и Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Портленд»
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Сегодня, 12 марта, в Портленде состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали победу со счётом 121:99.

НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 05:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
99 : 121
Бостон Селтикс
Бостон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 22, Саймонс - 17, Грант - 14, Хендерсон - 13, Бэнтон - 8, Рит - 8, Камара - 8, Тибулл - 5, Мюррэй - 2, Браун - 2, Шарп, Рупер
Бостон Селтикс: Браун - 27, Тейтум - 26, Хозер - 22, Уайт - 11, Притчард - 11, Хорфорд - 11, Корнет - 6, Бриссетт - 3, Дэвисон - 3, Кета - 1, Тиллман, Спрингер

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бостона» Джейлен Браун. На его счету 27 очков, шесть подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде Джейсон Тейтум отметился 26 очками, пятью подборами и восемью передачами.

Самым результативным в составе «Портленда» стал центровой Деандре Эйтон. Он набрал 22 очка, сделал 15 подборов и отдал одну передачу. Форвард Джериан Грант отметился 14 очками, двумя подборами и двумя передачами.

После 64 матчей «Бостон» лидирует в Восточной конференции с 50 победами и 14 поражениями. «Портленд» занимает 14-е место в Западной конференции с 18 победами в 64 матчах.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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