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30-летний игрок НБА объявил о завершении карьеры после отчисления из клуба

30-летний игрок НБА объявил о завершении карьеры после отчисления из клуба
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Лёгкий форвард Отто Портер объявил о завершении карьеры. В настоящий момент ему 30 лет. Ранее появилась информация, что «Юта» отчислит Портера.

«За последние 11 лет у меня была возможность воплотить в жизнь мечту всей моей жизни — играть в НБА. Эта мечта увенчалась победой в чемпионате! К сожалению, моё тело не позволяет мне играть на том уровне, которого я от себя ожидаю, и поэтому я решил завершить карьеру», — приводит слова Портера пресс-служба «Юты Джаз», куда его обменяли во время дедлайна НБА из «Торонто Рэпторс».

Напомним, в 2022 году Отто стал чемпионом НБА вместе с «Голден Стэйт Уорриорз». В январе этого года, во время матча регулярного чемпионата между «Уорриорз» «Рэпторс» в ходе специальной церемонии он получил чемпионский перстень из рук разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри.

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