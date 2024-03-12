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Баскетболист «Далласа» стал обладателем уникального достижения НБА в XXI веке

Баскетболист «Далласа» стал обладателем уникального достижения НБА в XXI веке
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Центровой «Даллас Маверикс» Дэниел Гэффорд установил рекорд среди всех игроков Национальной баскетбольной ассоциации в XXI веке. Об этом сообщает портал StatMuse.

Баскетболист забросил 28 бросков подряд в регулярном чемпионате сезона-2023/2024. Гэффорд не промахивался в четырёх играх кряду.

Напомним, Гэффорд был обменян по ходу сезона из «Вашингтон Уизардс» в «Даллас». 25-летний баскетболист в нынешнем регулярном чемпионате в среднем за игру набирает 9,9 очка, делает 7,1 подбора, 1,6 блок-шота и 0,8 результативной передачи.

В последнем матче «Даллас» обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 127:92. Гэффорд провёл на площадке 23 минуты и отметился 20 набранными очками. Клуб из Техаса на данный момент занимает восьмое место в Западной конференции с 37 победами при 28 поражениях.

НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
92 : 127
Даллас Маверикс
Даллас
Чикаго Буллз: Битим - 17, Вучевич - 13, Дерозан - 13, Уайт - 12, Филлипс - 11, Досунму - 9, Драммонд - 4, Карузо - 4, Терри - 4, Картер - 3, Тэйлор - 2, Крэйг
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Лайвли - 22, Гэффорд - 20, Ирвинг - 14, Харди - 11, Джонс - 8, Вашингтон - 7, Грин - 5, Хардуэй-младший - 4, Лоусон - 3, Экзам - 2, Клебер - 2, Моррис - 2, Пауэлл
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