Стали известны подробности травмы Шенгюна, покинувшего площадку на коляске

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Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн избежал серьёзной травмы правой ноги, получив растяжение связок лодыжки и ушиб кости колена. Об этом у себя в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Напомним, Алперен получил травму в концовке недавнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Сакраменто Кингз» (112:104). На последней минуте игры Алперен предпринял попытку остановить быстрый рывок соперника, старясь заблокировать бросок тяжёлого форварда «Сакраменто» Домантаса Сабониса. В итоге он неудачно приземлился и получил травму ноги.

Площадку Шенгюн покидал на инвалидной коляске. В нынешнем сезоне в среднем за матч он набирает 21,1 очка, делает 9,4 подбора и отдаёт пять передач.