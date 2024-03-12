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НБА и ФИБА обсуждают создание нового европейского турнира — Sportico

НБА и ФИБА обсуждают создание нового европейского турнира — Sportico
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) совместно с Международной федерацией баскетбола (ФИБА) обсуждают создание нового европейского клубного турнира. Об этом информирует Sportico. За счёт этого, отмечает издание, НБА сможет составить конкуренцию Евролиге.

Также сообщается, что рассматривается возможность международного соревнования с участием команд из Европы и других регионов мира. В феврале НБА стала сотрудничать с инвестиционным банком Raine Group с целью оценки возможностей лиги в Европе.

В настоящий момент НБА зарабатывает в Европе несколько сотен миллионов долларов в год. Отметим, что североамериканская лига регулярно проводит игры за пределами США и Канады с целью повышение интереса к себе.

Евролига. «Анадолу Эфес» — «Бавария»:

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