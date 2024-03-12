Назван важный статистический компонент, по которому сравнялись Леброн и Карри

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и звезда «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) демонстрируют одинаковый процент реализации трёхочковых бросков – у обоих он сейчас на отметке 40,7.

При этом стоит отметить, что Карри совершил более чем в два раза больше попыток бросков из-за дуги – 713 против 305 у Леброна. 290 бросков Стефена оказались успешными, в то время как у Джеймса попаданий с периметра было 124.

В нынешнем сезоне НБА Леброн к данному моменту принял участие в 55 матчах, в которых в среднем набирал 25,1 очка, совершал 7,1 подбора и отдавал восемь передач. В активе Карри 26,9 очка, 4,4 подбора и 4,9 передач в 59 матчах.