Форвард «Нью-Йорка» потеряет более $ 1 млн из-за пропущенных матчей в НБА

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл упустил возможность получить бонус в размере $ 1,28 млн из-за пропущенных игр. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал инсайдер Бобби Маркс.

Рэндл мог получить от «Нью-Йорка» денежный бонус в случае участия в 65 матчах в сезоне и выхода команды в первый раунд плей-офф. К настоящему моменту баскетболист сыграл в 46 играх и уже не сможет достичь отметки в 65 встреч.

В нынешнем сезоне Джулиус в среднем набирает 24 очка, совершает 9,2 подбора, отдаёт пять результативных передач и ставит 0,3 блок-шота. «Нью-Йорк» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Игроки «Никс» одержали 37 побед и потерпели 27 поражений.