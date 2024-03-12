Источник: главный тренер «Орландо» Джамал Мозли заключил с клубом новый контракт

Главный тренер «Орландо Мэджик» Джамал Мозли заключил новый контракт с клубом. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски. По его сведениям, новое соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2027/2028.

Мозли работает в «Орландо» с 2021 года. До этого он трудился в «Даллас Маверикс» в качестве ассистента. В настоящий момент клуб занимает пятое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции. Игроки «Мэджик» одержали 37 побед и потерпели 28 поражений. В следующем туре регулярного чемпионата «Орландо» сыграет с «Бруклин Нетс». Встреча состоится 14 марта и начнётся в 2:00 мск.

Ранее Джамал оценил навыки тяжёлого форварда его команды Паоло Банкеро, приведя в пример Леброна Джеймса и Кармело Энтони.