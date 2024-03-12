Кевин Гарнетт и Пол Пирс рассказали о первой встрече с Майклом Джорданом

Члены Зала славы баскетбола и чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс и Кевин Гарнетт поделились историями своих первых встреч с легендой лиги Майклом Джорданом. Пирс впервые увидел Джордана, когда тот посетил его университет.

«Итак, он пришёл в костюме. Клянусь, в тот момент он просто светился. Это был сам Майкл Джордан. Я пожал ему руку, сфотографировался с ним и всё такое. Не знаю, встречал ли я когда-нибудь в своей жизни такого человека, как он», — сказал Пирс в подкасте KG: Certified.

«Клянусь богом, помню, как он вошёл, и всё остановилось. Этот парень двигался как в замедленной съёмке. Каждый ублюдок смотрел на него, и он это знал. Никогда не видел, чтобы кто-то привлекал внимание так, как он», — сказал Гарнетт.