Родман рассказал об отказе Джордана посетить с ним Северную Корею

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации Деннис Родман рассказал, что Майкл Джордан отказался от поездки в Северную Корею для встречи с лидером страны Ким Чен Ыном.

«Ким любит баскетбол, я имею в виду, что он является фанатом этого спорта. Сначала он пригласил Майкла посетить страну и встретиться с ним, но Майкл отказался. Потом он пригласил меня, и я сказал: «‎Хорошо, я согласен». Но дело в том, что я ничего не знал о политике, потому что я ехал туда не за этим. У меня была цель встретиться с обычным парнем, который любит баскетбол, дело было не в политике. Я поехал туда, чтобы сотворить историю, как мне казалось. Историю, потому что не так уж много людей ходят туда поехать просто для того, чтобы поговорить с ним», — приводит слова Родмана портал Fadeaway World.

Согласно имеющейся информации, Ким Чен Ын является поклонником команды «Чикаго Буллз» с 1990-х годов после того, как они победили в шести чемпионатах НБА.