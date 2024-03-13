«Самара» разгромила «Астану» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги

13 марта состоялся очередной матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Самара» (Россия) и «Астана» (Казахстан). Игра прошла в Самаре во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого. Встречу обслуживали судьи Алексей Давыдов (Москва), Артём Лаврухин (Москва), Иван Бахтеев (Калуга). Игра началась в 18:30 по московскому времени. Она завершилась победой «Самары» со счётом 84:63.

Отметим, что самарская команда оставила за собой три периода из четырёх. Клуб из Казахстана крупно выиграл лишь во втором отрезке — 25:10. Но этого оказалось недостаточно.

В настоящий момент «Самара» занимает второе место в турнирной таблице группы Б. Что касается «Астаны», то она пребывает на седьмой позиции.