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«Самара» разгромила «Астану» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги

«Самара» разгромила «Астану» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги
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13 марта состоялся очередной матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Самара» (Россия) и «Астана» (Казахстан). Игра прошла в Самаре во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого. Встречу обслуживали судьи Алексей Давыдов (Москва), Артём Лаврухин (Москва), Иван Бахтеев (Калуга). Игра началась в 18:30 по московскому времени. Она завершилась победой «Самары» со счётом 84:63.

Единая лига ВТБ . Группа Б
13 марта 2024, среда. 18:30 МСК
Самара
Самара
Окончен
84 : 63
Астана
Астана
Самара: Зверев, Ребич, Гудумак, Томпсон, Платонов, Викторов, Далтон, М. Кулагин, Загорац, Умрихин, Амосов, Роберсон
Астана: Джонсон, Мурзагалиев, Дэвис, Пушица, Щербак, Скиппер-Браун, Хэмм, Марчук, Марчук, Андерсон, Майдекин

Отметим, что самарская команда оставила за собой три периода из четырёх. Клуб из Казахстана крупно выиграл лишь во втором отрезке — 25:10. Но этого оказалось недостаточно.

В настоящий момент «Самара» занимает второе место в турнирной таблице группы Б. Что касается «Астаны», то она пребывает на седьмой позиции.

Таблица Единой лиги
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