Ибака рассказал, кто оказал наибольшее влияние на его переход в «Баварию»

Бывший игрок «Милуоки Бакс» Серж Ибака рассказал, почему в прошлом году решил уйти из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и перейти в мюнхенскую «Баварию», которая выступает в Евролиге. Игрок дал понять, что на его переход повлиял главный тренер немецкой команды Пабло Ласо.

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«Одной из главных причин моего решения присоединиться к «Баварии» был Пабло Ласо. Я знаю Пабло ещё со времен Мадрида, когда я приехал играть туда во время локаута НБА. Я уже знал его как человека, как тренера.

Перед разговором с Пабло мой агент рассказал мне о различных вариантах в Евролиге. Но я пытался сосредоточиться на возвращении в НБА. Я не был уверен и не особо задумывался об игре здесь до звонка Пабло. Я взял трубку и слушал из уважения, которое испытываю к Пабло. Не знаю, умеет ли этот парень разговаривать магическим образом, но он смог изменить моё мнение», – сказал Ибака в подкасте The Crossover.