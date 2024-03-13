«Бешикташ» обыграл «Хапоэль» в четвертьфинале Еврокубка

«Хапоэль Тель-Авив» (Израиль) и «Бешикташ» (Турция) сыграли в рамках баскетбольного Еврокубка, 1/4 финала. Начало встречи 13 марта 2024 года было запланировано на 20:30 по московскому времени. Игра закончилась победой «Бешикташа» со счётом 94:89.
Отметим, что «Хапоэль Тель-Авив» сумел победить в первом и во втором периодах. А вот турецкий коллектив преуспел во второй половине. Таким образом, «Бешикташ» вышел в полуфинал Еврокубка.
Также 13 марта в рамках 1/4 финала Еврокубка был проведён матч У-БТ (Румыния) – «Лондон Лайонс» (Великобритания). Начало этой встречи было запланировано на 20:00 по московскому времени. Игра закончилась победой британской команды «Лондон Лайонс», которая тоже пробилась в полуфинальную стадию турнира, со счётом 91:79.
- 13 марта 2024
-
23:32
-
23:20
-
22:41
-
21:58
-
21:14
-
21:05
-
20:22
-
20:15
-
19:28
-
18:32
-
18:21
-
17:29
-
16:57
-
16:43
-
16:05
-
15:45
-
15:13
-
14:36
-
14:17
-
13:41
-
13:25
-
12:52
-
12:43
-
12:06
-
11:46
-
11:18
-
10:51
-
10:08
-
09:56
-
09:37
-
07:59
-
07:35
-
07:32
-
04:54
-
04:03