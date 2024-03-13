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«Бешикташ» обыграл «Хапоэль» в четвертьфинале Еврокубка

«Бешикташ» обыграл «Хапоэль» в четвертьфинале Еврокубка
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«Хапоэль Тель-Авив» (Израиль) и «Бешикташ» (Турция) сыграли в рамках баскетбольного Еврокубка, 1/4 финала. Начало встречи 13 марта 2024 года было запланировано на 20:30 по московскому времени. Игра закончилась победой «Бешикташа» со счётом 94:89.

Еврокубок . 1/4 финала
13 марта 2024, среда. 20:30 МСК
Хапоэль Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
89 : 94
Бешикташ
Стамбул, Турция

Отметим, что «Хапоэль Тель-Авив» сумел победить в первом и во втором периодах. А вот турецкий коллектив преуспел во второй половине. Таким образом, «Бешикташ» вышел в полуфинал Еврокубка.

Также 13 марта в рамках 1/4 финала Еврокубка был проведён матч У-БТ (Румыния) – «Лондон Лайонс» (Великобритания). Начало этой встречи было запланировано на 20:00 по московскому времени. Игра закончилась победой британской команды «Лондон Лайонс», которая тоже пробилась в полуфинальную стадию турнира, со счётом 91:79.

Еврокубок . 1/4 финала
13 марта 2024, среда. 20:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
79 : 91
Лондон Лайонс
Лондон, Великобритания
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