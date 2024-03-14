Евролига продлила полномочия Бодироги и Мотеюнаса до 2028 года

Совет директоров ЕКА единогласно принял решение на заседании, состоявшемся в штаб-квартире баскетбольной Евролиги, продлить полномочия Деяна Бодироги на посту президента и Паулюса Мотеюнаса на посту генерального директора до 2028 года.

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«Деян Бодирога был назначен президентом баскетбольной Евролиги 14 сентября 2022 года и возобновил свои обязательства перед организацией 15 июня 2023 года. В своей роли президента он сосредоточил внимание на повышении качества соревнований Евролиги на благо клубов, игроков, болельщиков, партнёров и других заинтересованных сторон, одновременно играя ключевую роль в укреплении отношений с более широким баскетбольным сообществом, включая Ассоциацию игроков Евролиги, Совет главных тренеров Евролиги, Союз официальных лиц баскетбольной Евролиги, ФИБА, национальные лиги и другие связанные с баскетболом организации.

Паулюс Мотеюнас стал генеральным директором баскетбольной Евролиги 15 июня 2023 года после успешной карьеры на посту президента «Жальгириса Каунас». Мотеюнас сосредоточился на объединении акционеров в рамках планов будущего роста на ключевых рынках в Европе и за её пределами, улучшении игрового опыта на баскетбольных аренах Евролиги, телевидении и цифровых платформах, а также на открытии новых возможностей для расширения своей базы болельщиков», – говорится в официальном сообщении пресс-службы Евролиги.