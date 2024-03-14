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Дэниел Гэффорд реализовал каждую попытку забить в пяти матчах подряд

Дэниел Гэффорд реализовал каждую попытку забить в пяти матчах подряд
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Центровой «Даллас Маверикс» Дэниел Гэффорд имеет 100% реализацию двухочковых в пяти последних матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Игрок забил 33 мяча за 33 броска в пяти играх. Баскетболист близок к тому, чтобы побить рекорд Уилта Чемберлена в 35 точных попаданий подряд.

Минувшей ночью команда Гэффорда одержала победу над «Голден Стейт Уориорз»со счётом 109:99. Гэффорд набрал 10 очков, сделал 6 подборов, 7 блоков и 2 перехвата.

Центровой находится на первом месте в «Маверикс» по проценту реализации двухочковых. При этом процент заброшенных трёхочковых равен 0. Он также занимает пятое место среди игроков «Далласа» по среднему количеству очков за игру.

«Маверикс» находятся на 8 месте в таблице НБА с соотношением побед/поражений 38-28.

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