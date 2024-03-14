Ненад Димитриевич: УНИКС, ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» — команды уровня Евролиги

Разыгрывающий казанского УНИКСа Ненад Димитриевич поделился мнением о конкуренции в Единой лиге ВТБ, затронув тему команд в чемпионате, которые способны выступать в Евролиге.

«Сейчас сосредоточен исключительно на защите титула в Лиге ВТБ. Но чемпионат стал ещё сильнее, чем в прошлом году. Много качественных игроков и высококлассных тренеров.

Такие команды, как УНИКС, ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Зенит», на мой взгляд, находятся на уровне Евролиги. А другие команды, возможно, менее известные в Европе, невероятно активизировались. Теперь каждый матч интересный и сложный для нас, а болельщикам есть на что посмотреть», – приводит слова Димитриевича Mozzart Sport.

Напомним, УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги. В финальной серии прошлого сезона казанский клуб переиграл «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1. Во втором этапе нынешнего регулярного чемпионата УНИКС возглавляет турнирную таблицу группы «А».