Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сможет ли «Денвер» сохранить первое место на Западе до конца регулярного чемпионата НБА?

Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» после победы над «Майами Хит» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации возглавил турнирную таблицу Западной конференции.

Сумеет ли действующий чемпион НБА «Денвер» сохранить первое место на столь плотном по результатам Западе до конца регулярного чемпионата?

«Денвер» обыграл «Майами» со счётом 100:88. Самым результативным игроком встречи стал форвард Майкл Портер, который набрал 25 очков. Эта победа для клуба из Колорадо стала четвёртой кряду в регулярном чемпионате. «Самородки» обогнали «Оклахома-Сити Тандер» в турнирной таблице и на данный момент имеют статистику в 46 побед при 20 поражениях.

В финальной серии прошлого сезона «самородки» встречались с «Майами» и оказались сильнее со счётом 4-1. Сербский центровой Никола Йокич был признан самым ценным игроком финала.