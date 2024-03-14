Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ховентуд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Статистический портал оценил показатели форварда «Голден Стэйт» Куминги

Статистический портал оценил показатели форварда «Голден Стэйт» Куминги
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатан Куминга демонстрирует отличные статистические показатели в марте. Об этом сообщает портал StatMamba в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 21-летний баскетболист в среднем за март забрасывает 20,6 очка и делает 4,9 подбора, при этом входит в число тех, кто имеет как минимум 50% реализации двухочковых бросков, 40% – трёхочковых бросков и 90% – с линии штрафных бросков.

По ходу регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2023/2024 Куминга забрасывает в среднем 16,1 очка, делает 4,8 подбора. Баскетболист провёл 64 матча в нынешнем сезоне.

В последнем матче «Голден Стэйт» уступил «Даллас Маверикс» со счётом 99:109. Куминга стал самым результативным игроком встречи, который набрал 27 очков.

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
109 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Ирвинг - 23, Дончич - 21, Лайвли - 12, Грин - 11, Вашингтон - 11, Гэффорд - 10, Экзам - 9, Джонс - 7, Хардуэй-младший - 5, Харди, Пауэлл, Лоусон, Клебер , Моррис
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 27, Уиггинс - 17, Подзиемски - 11, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 9, Муди - 9, Томпсон - 8, Луни - 4, Робинсон - 4, Пэйтон II, Шарич, Киньонес
Сейчас читают:
«Голден Стэйт» прокляли в НБА? Травма Карри может перечеркнуть надежды на плей-офф
«Голден Стэйт» прокляли в НБА? Травма Карри может перечеркнуть надежды на плей-офф
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android