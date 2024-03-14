Статистический портал оценил показатели форварда «Голден Стэйт» Куминги

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Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатан Куминга демонстрирует отличные статистические показатели в марте. Об этом сообщает портал StatMamba в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 21-летний баскетболист в среднем за март забрасывает 20,6 очка и делает 4,9 подбора, при этом входит в число тех, кто имеет как минимум 50% реализации двухочковых бросков, 40% – трёхочковых бросков и 90% – с линии штрафных бросков.

По ходу регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2023/2024 Куминга забрасывает в среднем 16,1 очка, делает 4,8 подбора. Баскетболист провёл 64 матча в нынешнем сезоне.

В последнем матче «Голден Стэйт» уступил «Даллас Маверикс» со счётом 99:109. Куминга стал самым результативным игроком встречи, который набрал 27 очков.