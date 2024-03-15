Чарания рассказал, на какой новый контракт может претендовать Алперен Шенгюн

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания высказался по поводу будущего контракта центрового «Хьюстон Рокетс» Алперена Шенгюна, который недавно получил растяжение связок лодыжки и ушиб кости колена во время матча с «Сакраменто Кингз» (112:104).

«Что касаемо межсезонья, то он [Алперен Шенгюн] будет иметь право заключить пятилетний контракт на $ 225 млн. Шенгюн отнёс себя к категории игроков с максимальным контрактом», — рассказал Чарания в эфире программы Stadium.

В нынешнем сезоне 21-летний баскетболист принял участие в 63 матчах, набирая в среднем 21,1 очка, 9,3 подбора и пять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 53,7, трёхочковых — 29,7. На данный момент «Хьюстон» занимает 11-е место на Западе (30-35).