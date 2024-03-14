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Д'Анджело Расселл рассказал, что в «Лейкерс» никто не делал, кроме Леброна

Д'Анджело Расселл рассказал, что в «Лейкерс» никто не делал, кроме Леброна
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл расскзаал, как проходила его адаптация в клубе.

«Когда я играл с Дрэймондом Грином, то замечал, как во время обзора матчей он много говорил и действительно создавал противоречия. Он не стеснялся пихать партнёрам. И я видел, как мы росли. Мы были не очень хорошей командой, но мы выросли благодаря этому диалогу во время разбора игр. Затем я перешёл сюда, и никто, кроме Брона, не говорил. Я такой: «Какого черта?» А затем тоже начал говорить, и это помогло», — приводит слова Расселла ESPN US.

Расселл выступал за «Голдэн Стэйт Уорриорз» в сезоне-2019/2020. В нынешнем сезоне НБА Д'Анджело в среднем за матч набирает 18,1 очка, совершает три подбора и отдаёт 6,3 передачи.

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