Названы игроки, матчи с клубами которых Энтони Дэвис регулярно проигрывает

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис проиграл 10 последних матчей с командами, за которые выступал или выступает тяжёлый форвард Домантас Сабонис, в настоящий момент представляющий «Сакраменто Кингз». Кроме того, Дэвис проиграл семь последних матчей с «Денвер Наггетс», за который играет Никола Йокич. А в матчах с лидером «Филадельфии Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом статистика Энтони составляет 1-7 (победы – поражения).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис к настоящему моменту принял участие в 63 матчах, в которых в среднем набирал 24,7 очка, совершал 12,4 подбора и отдавал 3,6 передачи.

Ранее портал The Ringer представил топ-10 лучших игроков НБА. Дэвис же расположился на 11-м месте.