Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ховентуд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы игроки, матчи с клубами которых Энтони Дэвис регулярно проигрывает

Названы игроки, матчи с клубами которых Энтони Дэвис регулярно проигрывает
Комментарии

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис проиграл 10 последних матчей с командами, за которые выступал или выступает тяжёлый форвард Домантас Сабонис, в настоящий момент представляющий «Сакраменто Кингз». Кроме того, Дэвис проиграл семь последних матчей с «Денвер Наггетс», за который играет Никола Йокич. А в матчах с лидером «Филадельфии Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом статистика Энтони составляет 1-7 (победы – поражения).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис к настоящему моменту принял участие в 63 матчах, в которых в среднем набирал 24,7 очка, совершал 12,4 подбора и отдавал 3,6 передачи.

Ранее портал The Ringer представил топ-10 лучших игроков НБА. Дэвис же расположился на 11-м месте.

Материалы по теме
Портал The Ringer представил топ-10 лучших игроков НБА, Леброн — вне списка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android